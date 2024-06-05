"ساما" ينضم إلى مشروع "إم بريدج" للعملات الرقمية للبنوك المركزية المخصصة للمؤسسات المالية

وتأتي خطوة البنك المركزي السعودي، استكمالًا لجهوده المستمرة الرامية إلى دراسة العملة الرقمية للبنك المركزي المخصصة للمؤسسات المالية واختبارها، حيث يسعى إلى بحث ودراسة المسائل والتحديات المرتبطة بالسياسات، والجوانب القانونية والفنية التي تواجهها البنوك المركزية والتجارية فيما يتعلق باستخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية المخصصة للمؤسسات المالية في المدفوعات الدولية عبر الحدود، وستسهم المرحلة القادمة من المشروع في تقييم جدوى استخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية المخصصة للمؤسسات المالية في رفع فعالية المدفوعات العابرة للحدود بين البنوك التجارية.