نموذج نوعي فريد.. أمين الرياض يعلن عن طرح أكبر فرصة استثمارية في قطاع الإعلانات الخارجية

وتشتمل الفرصة الاستثمارية على إنشاء وتشغيل وصيانة لوحات إعلانية من نماذج مختلفة بالإضافة إلى تطوير عدد من المناطق الرقمية بشاشات إعلانية ضخمة، تواكب تطور مدينة الرياض، بما يسهم في تسريع التحوّل الرقمي لمدينة الرياض وتفعيل عناصر المدن الذكيّة، كما ترتكز على التميز التشغيلي من خلال تضمين أعلى المعايير والاشتراطات الفنية، والتقنية، والبيئية، ومعايير الأمن والسلامة، بالإضافة إلى معايير تقييم شاملة لقياس خبرات وقدرات المتقدمين بهدف إدارة وتشغيل المشروع بجودة وكفاءة وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في القطاع.