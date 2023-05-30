إنشاء مصنع للخشب المعالَج في المدينة الصناعية بالخرج.. للاستفادة من خامات النخيل

يشار إلى أن منتجات الخشب المُعالَج القائم على خامات النخيل تتسم بالتنوع وتعدد الاستخدامات وتعد واحدة من الصناعات التحويلية، حيث يُنتج منها حالياً الفحم الحيوي، محسنات التربة، خل الخشب، الورق وغيرها من المنتجات.