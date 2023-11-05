"السياري": عمليات الاندماج والاستحواذ بقطاع التأمين توفر كيانات قوية ذات ملاءة مالية عالية

وأكد "السياري" أن هذه الاندماجات تأتي نتاجًا لجهود البنك المركزي السعودي في تنظيم وتطوير قطاع التأمين طوال فترة إشرافه عليه، التي بدأت منذ صدور نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في عام 2003م؛ مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنها تسهم بشكل كبير في تطوير القطاع وتعزيز ملاءته المالية؛ مما يمكّنه من إدارة المخاطر بشكل فعال، من خلال المنتجات التأمينية المبتكرة والمتنوعة.