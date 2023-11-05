"السياري": عمليات الاندماج والاستحواذ بقطاع التأمين توفر كيانات قوية ذات ملاءة مالية عالية

كرّم محافظ البنك المركزي السعودي "ساما" أيمن بن محمد السياري، رئيسي مجلسي إدارة شركتي "الدرع العربي للتأمين التعاوني" الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، و"الإنماء طوكيو مارين" عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، ورئيسيْهما التنفيذيين باسل بن عبدالله العبدالكريم، وكينتارو كيتا، بعد عملية اندماجهما مؤخرًا.
ويُعد هذا الاندماج السادس الذي يشهده قطاع التأمين، كما تم تكريم مدير عام الرقابة على التأمين في البنك عبدالله بن صالح الحميد من قِبَل رئيسي مجلسي إدارة الشركتين على جهوده المميزة في إنجاح عملية الاندماج.
وأكد "السياري" أن هذه الاندماجات تأتي نتاجًا لجهود البنك المركزي السعودي في تنظيم وتطوير قطاع التأمين طوال فترة إشرافه عليه، التي بدأت منذ صدور نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في عام 2003م؛ مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنها تسهم بشكل كبير في تطوير القطاع وتعزيز ملاءته المالية؛ مما يمكّنه من إدارة المخاطر بشكل فعال، من خلال المنتجات التأمينية المبتكرة والمتنوعة.
وقال السياري: "تعزز هذه الخطوة من الاستدامة المالية، وتتواكب مع تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في دعم نمو القطاع الخاص، وتعزيز التخطيط المالي، إضافة إلى تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي؛ لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار".
وبيّن أن عمليات الاندماج والاستحواذ التي يشهدها هذا القطاع الواعد تنعكس إيجابًا في توفير كيانات قوية ذات ملاءة مالية عالية، وكفاءة تشغيلية قادرة على المنافسة والنمو والابتكار والاستثمار والتطوير والرقمنة، واستقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة والمحافظة عليها.