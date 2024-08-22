الدولار يتراجع وسط توقعات بقرب خفض الفائدة

وانخفض الدولار إلى ما دون مستوى 145 ينًا بعد أن انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية الليلة الماضية، قبيل بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في وقت لاحق من اليوم.