الدولار يتراجع وسط توقعات بقرب خفض الفائدة

تراجع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في أكثر من عام مقابل اليورو والجنيه الإسترليني اليوم الخميس، إذ دعمّت سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) التي تميل للتيسير النقدي وإشارات جديدة على ضعف سوق العمل الأمريكية قرب خفض أسعار الفائدة.
وانخفض الدولار إلى ما دون مستوى 145 ينًا بعد أن انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية الليلة الماضية، قبيل بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في وقت لاحق من اليوم.
ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند 101.19 بحلول الساعة 0452 بتوقيت جرينتش. وانخفض إلى 100.92 أمس للمرة الأولى هذا العام.
وتراجع اليورو على نحو طفيف إلى 1.1143 دولار بعد ارتفاعه إلى 1.11735 دولار أمس الأربعاء للمرة الأولى منذ يوليو 2023.
وانخفض الجنيه الإسترليني إلى 1.3084 دولار بعد ارتفاعه إلى 1.31195 دولار في الجلسة السابقة. وانخفض الدولار 0.11 % إلى 145.095 ين بعد أن هبط في وقت سابق إلى 144.86 ين.
وخسر الدولار الأسترالي 0.19 % إلى 0.67315 دولار، متراجعًا من أعلى مستوى في خمسة أسابيع سجله أمس عند 0.6761 دولار، وسط أداء متباين لأسهم آسيا والمحيط الهادي اليوم.
وسجل اليوان الصيني ارتفاعًا طفيفًا عند 7.1292 مقابل الدولار في الأسواق الخارجية، لكنه انخفض عن أعلى مستوى سجله الأربعاء عند 7.1135.
وفي العملات المشفرة، تراجعت بتكوين 0.8 % إلى 60735 دولارًا.