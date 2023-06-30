الذهب الأسود يتجه لأول زيادة شهرية قياسية.. تسليم سبتمبر عند 74.67 دولارًا

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة؛ فيما يتجه مزيج برنت لتحقيق أول زيادة شهرية له هذا العام؛ إذ أثار انخفاض كبير في مخزونات النفط الخام الأمريكية، المخاوف من تأثر الطلب على الوقود بأي زيادة جديدة في أسعار الفائدة.