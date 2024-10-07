وزير التجارة يكشف عن تنامي قطاع الأعمال بنسبة 8.5% خلال 5 سنوات

اجتمع وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم برجال وسيدات ورواد الأعمال والمستثمرين بمنطقة الباحة لمناقشة مقترحاتهم وتحدياتهم لتطوير قطاعاتهم المختلفة، وذلك في قاعة الحسام للمعارض والمؤتمرات.
جاء ذلك أثناء زيارته للباحة بمشاركة قيادات منظومة التجارة. وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالباحة، محمد بن سعيد المعجباني، إلى أن الزيارة تعكس الاهتمام بالمنطقة وتطوير مزاياها التنافسية، مؤكدًا أن الباحة بما تمتلكه من مقومات سياحية وزراعية تعد وجهة واعدة، ويجري العمل على معالجة جميع التحديات التي تواجه المستثمرين.
وذكر القصبي خلال اللقاء أن "الباحة.. راحة" هو شعار جديد للمنطقة، مشيرًا إلى أن الإبداع والتميز والنجاح ليسوا حظًّا أو صدفة، بل وصفة تحتاج إلى تعريف من الغرفة التجارية وأهالي المنطقة. وأكد ما شاهده من مشاريع ريادية لأبناء وبنات المنطقة خلال الجولة التي سبقت الاجتماع، مضيفًا أن لدى الباحة إمكانات مميزة، حيث تمتاز بالجبل والسهل والوادي والقرب من مكة المكرمة "شرفها الله"، كما تحتضن معادن وزراعة ومنتجات مثل العسل والمانجو والرمان والموز وغيرها من الفرص النوعية.
وتطرق الوزير خلال الاجتماع إلى نمو السجلات التجارية بمنطقة الباحة بنسبة 8.5% خلال 5 سنوات، ليصل إجمالي عدد السجلات إلى 12.9 ألف سجل تجاري، مشيرًا إلى أن أبرز 7 قطاعات سجلت نموًا في الباحة، تركزت في قطاع المقاولات، وهو مؤشر على توجه الأعمال في المنطقة.
كما تناول القصبي التنامي الكبير في التجارة الإلكترونية، حيث شكلت 8% من إجمالي التجارة في المملكة عام 2022م، ومن المتوقع أن تصل إيراداتها إلى 260 مليار ريال بحلول عام 2025م. وذكر أن أكثر من 50 مليون شحنة تجارة إلكترونية دخلت المملكة في عام 2023م، وتم توصيل 190 مليون طلب عبر تطبيقات التوصيل في عام 2022م.
وأشار الوزير إلى مراجعة وتطوير 110 أنظمة ولوائح تنظيمية، وأن هناك نظامًا جديدًا لحماية المستهلك في مراحله الأخيرة، سيعالج كثيرًا من تحديات المستهلك الحالية.
وفيما يخص الجهود الرقابية في منطقة الباحة، أوضح القصبي أنه تم تنفيذ أكثر من 9700 زيارة تفتيشية خلال عام، ومعالجة أكثر من 7200 بلاغ تجاري.
كما أعلن عن تدشين الفرع الـ19 للمركز السعودي للأعمال، الذي سيقدم خدمات حكومية ويقوم بهندسة الإجراءات لقطاع الأعمال في منطقة الباحة بالتعاون مع 70 جهة حكومية.
ولتحسين بيئة الأعمال، أُلغيت أو عُدلت 622 اشتراطًا ومتطلبًا في 18 قطاعًا اقتصاديًا، كما تم تحويل 455 ترخيصًا إلى تراخيص فورية.
وحث الوزير المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من ملتقى "بيبان 24" الذي سيقام في الرياض خلال الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر المقبل.
ودعا القصبي الغرفة التجارية إلى حصر دقيق للمزايا النسبية لمنطقة الباحة، وإطلاق مبادرات نوعية في مجالات مثل السياحة، المهرجانات، المناسبات، المعادن، والصحة العلاجية، وتسويق هذه المزايا بالشراكة مع صناديق الدولة والبنوك التجارية الداعمة للاستثمارات. كما دعا إلى استثمار الهوية السياحية للباحة، والتركيز على تطوير البنية التحتية الخدمية للمنطقة، ومعالجة فجوة الخدمات لجذب النزل والفنادق والشقق والمطاعم.
وأكد الوزير أهمية تسويق المناسبات لجذب الاهتمام إلى الباحة، مشيرًا إلى أن الغرفة التجارية يمكنها استضافة أندية رياضية محلية وعربية وفعاليات علمية وزراعية، مما سيحول الباحة إلى "خلية نحل"، والعمل على تطوير موسم خاص للمنطقة على غرار المواسم السياحية في مناطق أخرى، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وفي ختام اللقاء، حث القصبي غرفتي الباحة والمخواة على قيادة ورش عمل تجمع قادة الفكر ورجال الأعمال والطلاب وغيرهم، لوضع تصور يحدد كل مزايا منطقة الباحة النسبية وهويتها التجارية والاستثمارية، والارتقاء بها.