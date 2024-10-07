وزير التجارة يكشف عن تنامي قطاع الأعمال بنسبة 8.5% خلال 5 سنوات

وذكر القصبي خلال اللقاء أن "الباحة.. راحة" هو شعار جديد للمنطقة، مشيرًا إلى أن الإبداع والتميز والنجاح ليسوا حظًّا أو صدفة، بل وصفة تحتاج إلى تعريف من الغرفة التجارية وأهالي المنطقة. وأكد ما شاهده من مشاريع ريادية لأبناء وبنات المنطقة خلال الجولة التي سبقت الاجتماع، مضيفًا أن لدى الباحة إمكانات مميزة، حيث تمتاز بالجبل والسهل والوادي والقرب من مكة المكرمة "شرفها الله"، كما تحتضن معادن وزراعة ومنتجات مثل العسل والمانجو والرمان والموز وغيرها من الفرص النوعية.