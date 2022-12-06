"إياتا": شركات الطيران حول العالم تخفّض خسائرها خلال 2022 وتتجه للأرباح في 2023

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، اليوم الثلاثاء، أن شركات الطيران حول العالم استطاعت تخفيض خسائرها خلال عام 2022، وتتجه الآن إلى تحقيق أرباح في عام 2023.
وتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي عودة قطاع الطيران إلى الربحية العام المقبل، بسبب الطلب المكبوت على السفر على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية، وفق بلومبرج.
وكانت جائحة كوفيد-19 قد أثرت بشكل كبير في قطاع الطيران بسبب فرض قيود السفر وتراجع الطلب بين المسافرين.
وأدى النقص الكبير في أعداد الركاب إلى إلغاء رحلات الطيران أو القيام برحلات فارغة بين المطارات، ما خفض كثيراً من عائدات شركات الطيران، وأجبر عديداً منها على تسريح موظفيها أو إعلان إفلاسها.