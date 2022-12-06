"إياتا": شركات الطيران حول العالم تخفّض خسائرها خلال 2022 وتتجه للأرباح في 2023

وأدى النقص الكبير في أعداد الركاب إلى إلغاء رحلات الطيران أو القيام برحلات فارغة بين المطارات، ما خفض كثيراً من عائدات شركات الطيران، وأجبر عديداً منها على تسريح موظفيها أو إعلان إفلاسها.