وزير الطاقة يبحث التعاون أوروبيًّا في الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف والربط الكهربائي

واستعرض الاجتماع دور السعودية في التعامل مع الانبعاثات من خلال مشاريع التقاط الكربون، واستخدامه، وتدويره، وتخزينه.. ضمن نهج الاقتصاد الدائري للكربون، إضافة إلى سعيها لتكون أكبر مصدر للهيدروجين النظيف في العالم، وأهمية التعاون بين المصدرين والمستهلكين للدفع بتعزيز هذه الجهود.