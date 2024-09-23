ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت إلى 75.09 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، فصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر 60 سنتاً، أو 0.8 % إلى 75.09 دولار للبرميل عند الساعة 04:15 بتوقيت جرينتش، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر 64 سنتاً، أو 0.9 %، إلى 71.64 دولار.