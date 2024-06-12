الذهب يتراجع متأثراً بقوة الدولار وترقب بيانات التضخم الأمريكية

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مدفوعة بارتفاع الدولار مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية الرئيسة، وأحدث بيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) بشأن سعر الفائدة في وقتٍ لاحقٍ اليوم.