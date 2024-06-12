الذهب يتراجع متأثراً بقوة الدولار وترقب بيانات التضخم الأمريكية

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مدفوعة بارتفاع الدولار مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية الرئيسة، وأحدث بيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) بشأن سعر الفائدة في وقتٍ لاحقٍ اليوم.
وبحلول الساعة 01:28 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 %، إلى 2311.80 دولار للأونصة، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 %، إلى 2328.80 دولار، بحسب "رويترز".
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 %، إلى 29.33 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.8، إلى 959.10 دولار، وربح البلاديوم 1 % ليصل إلى 892.45 دولار.