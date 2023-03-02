بنسبة 8%.. ارتفاع إنفاق المستهلكين بنقاط البيع والسحوبات والتجارة الإلكترونية عبر "مدى"

سجّل إنفاق المستهلكين بالسعودية ارتفاعًا إلى 105.2 مليار ريال خلال يناير 2023، وبنسبة 8% مقارنة بنحو 97.6 مليار ريال خلال نفس الشهر من عام 2022.
ويشمل إنفاق المستهلكين في السعودية مجموع السحوبات النقدية ومبيعات نقاط البيع ومبيعات التجارة الإلكترونية عبر مدى.
ووفق "أرقام" ارتفعت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في السعودية خلال شهر يناير 2023 بنسبة 11% لتصل إلى نحو 48.3 مليار ريال مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022.
وحسب البيانات، تمت المبيعات خلال شهر يناير الماضي من خلال 688.4 مليون عملية، وعبر 1.47 مليون جهاز.
وتُمثل العمليات عبر نقاط البيع ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة ومحلات التجزئة والصيدليات وغيرها.
وسجلت السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي خلال شهر يناير 2023 انخفاضًا بنسبة 1% لتصل إلى نحو 45.2 مليار ريال، مقارنة بسحوبات يناير 2022.
وتمت هذه السحوبات النقدية من خلال 16.3 ألف جهاز صرف آلي للمصارف العاملة والشبكة السعودية، وعبر 128.5 مليون عملية.
وارتفعت مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات مدى، إلى 11.71 مليار ريال خلال شهر يناير 2023، وبنسبة 42% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.
وحسب ما أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي "ساما" الشهرية، تمت هذه المبيعات من خلال 62.9 مليون عملية.
وتتضمّن مبيعات التجارة الإلكترونية عمليات بطاقات مدى المستخدمة في الدفع والشراء من خلال مواقع التسوق والتطبيقات الإلكترونية، ولا تشمل العمليات التي تتم عبر بطاقات فيزا وماستركارد وغيرها من البطاقات الائتمانية.