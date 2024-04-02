"المستضيف المحايد".. ركيزة أساسية لتقديم بنية تقنية متطورة في الحرم المكي

ويشمل المشروع تعزيز قدرات الشبكة في الدور الأرضي من مبنى التوسعة السعودية الثالثة بالحرم المكي الشريف، وذلك ضمن نطاق مشروع التغطية الداخلية للشبكة وفق نموذج المستضيف المحايد، حيث تصل اليوم قدرات الشبكة إلى سرعات تنزيل تفوق 1 جيجابت في الثانية بنسبة ارتفاع في سرعات التنزيل للبيانات تتجاوز أكثر من ثلاثة أضعاف؛ وذلك لضمان توفير أعلى مستوى لخدمات الاتصالات لزوار الحرم المكي الشريف، تماشيًا مع توجيهات القيادة الرشيدة في العناية بضيوف الرحمن، والتي جعلت هذه المهمة الجليلة في مقدمة أولوياتها واهتماماتها.