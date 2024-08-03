بين البيانات الأمريكية ونظيرتها الصينية.. تراجعات كبيرة لـ"أسعار النفط" ترتد 210 يوماً

اختتمت أسعار النفط، الأسبوع الماضي، على تراجعاتٍ كبيرة؛ لتسجل يوم الجمعة أدنى مستوياتها منذ يناير الماضي، بعد بياناتٍ أظهرت تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع الشهر الماضي، كما عزّز من تراجع أسعار النفط بيانات اقتصادية صينية زادت من الضغوط على الأسعار.