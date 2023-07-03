تراجُع أسعار الذرة لأدنى مستوياتها خلال 30 شهرًا.. وفول الصويا يرتفع عالميًّا

وتفصيلاً، كشفت وكالة بلومبرغ أن العقود الآجلة للذرة في بورصة شيكاغو انخفضت بنسبة 6.4 في المئة يوم الجمعة الماضي، وانخفضت بشكل أكبر اليوم إلى أدنى مستوى لها منذ بداية يناير عام 2021 قبل أن تبدأ في التعافي، بينما قفزت أسعار فول الصويا بنسبة 6.1 في المئة يوم الجمعة الماضي، وواصلت ارتفاعها أكثر من 2 في المئة اليوم الاثنين.