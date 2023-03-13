إيقاف أمريكا لرفع الفائدة و"الدومينو".. تفاصيل سيناريوهات ما بعد سقوط "سيلكون فالي"!

ويشير إلى أن "تأثير SVB قد يكون كبيرًا جدًّا؛ على اعتبار أن 50% من الشركات الناشئة في الولايات المتحدة تقريبًا لديها حسابات فيه، ومن ثم يمكن أن تدخل هذه الشركات في إفلاسات وتسريحات يمكن أن تطال قطاعات أكثر، ولذلك نرى تدخلًا فوريًّا من الفيدرالي مع وضع حزمة مالية لمنع تفاقم الأزمة".