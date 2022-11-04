اتفاق سعودي فنلندي على أهمية التحرك باتجاه تعزيز الشراكة الاقتصادية

وشارك "القصبي" والوفد المرافق له في عدد من اللقاءات مع قطاع الأعمال الفنلندي، أبرزها لقاء عن صناعة التعدين تناول فرصها الواعدة في المملكة، والتوقعات المستقبلية لها، إلى جانب لقاء مع رئيس شبكات الجوال في شركة "نوكيا" تومي أويتو، ركز على الإصلاحات التنظيمية التي من شأنها تسريع الاستثمارات في البنية التحتية للاتصالات، خاصة المتعلقة بالنطاق العريض، والشبكات اللا سلكية، وأمن الشبكات والذكاء الاصطناعي، واستعدادات المملكة لتسريع نموها الرقمي، والبنية التحتية الرقمية، إضافة إلى لقاءات مع عدد من شركات التقنية العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة، والألعاب والرياضات الإلكترونية.