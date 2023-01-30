البنك المركزي يستضيف المؤتمر السنوي الثاني للبنوك المركزية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

وسيشهد المؤتمر، الذي يتمحور إطاره العام حول "ديناميكيات التضخم خلال حالات عدم اليقين؛ السير نحو تعافٍ مستقر ومستدام"، حضور عدد من محافظي البنوك المركزية من الدول المشاركة في المؤتمر، ونائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج.