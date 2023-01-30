البنك المركزي يستضيف المؤتمر السنوي الثاني للبنوك المركزية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

يستضيف البنك المركزي، برعاية محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، يومي الثلاثاء 31 يناير 2023م، والأربعاء 1 فبراير 2023م في الرياض، المؤتمر السنوي الثاني للبنوك المركزية عن اقتصاديات التنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وسيشهد المؤتمر، الذي يتمحور إطاره العام حول "ديناميكيات التضخم خلال حالات عدم اليقين؛ السير نحو تعافٍ مستقر ومستدام"، حضور عدد من محافظي البنوك المركزية من الدول المشاركة في المؤتمر، ونائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج.
وسيشارك في المؤتمر خبراء من البنك الدولي، ونخبة من الباحثين الاقتصاديين من مختلف البنوك المركزية، والجامعات ومراكز الأبحاث الدولية والمحلية.
يأتي تنظيم هذا المؤتمر، ضمن جهود البنك المركزي السعودي في دعم الأبحاث في المجالات الاقتصادية والمالية والتنموية، وتعزيز التعاون والتواصل مع الباحثين والاقتصاديين على المستويين المحلي والعالمي.
وسيستعرض المؤتمر أهم الأبحاث الاقتصادية المعدة حديثاً، كما سيناقش أهم السياسات الاقتصادية المنبثقة منها، التي تهدف إلى تعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي.