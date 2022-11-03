"القصبي": اقتصاد المملكة يشهد تحولاً أدى لفتح قطاعات جديدة وفرص واعدة

وخلال الملتقى الذي شارك فيه نحو 120 مسؤولاً من القطاعين العام والخاص في البلدين، وُقِّعَت اتفاقيةُ تعاونٍ بين اتحاد الغرف السعودية و"Business Finland" وقَّعها كلٌّ من رئيس مجلس الأعمال السعودي – الفنلندي ماجد الحكير، والرئيس التنفيذي لـ "Business Finland" نينا كوبولا، إضافة إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين عدد من الشركات في الجانبين.