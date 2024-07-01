اتحاد الغرف يشكّل لجنة للأمن الغذائي بالقطاع الخاص

وتأتي هذه الخطوة متسقة مع توجهات الاتحاد لمواكبة القطاعات الاقتصادية الحديثة التي ركزت عليها رؤية السعودية 2030، ومنها قطاع الأمن الغذائي، إذ أطلقت الرؤية عددًا من المبادرات والاستراتيجيات التي تضمن توفر السلع الرئيسية والإمداد الغذائي وتعزيز المخزون الاستراتيجي بالمملكة.