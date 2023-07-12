منتدى مستقبل العقار الثالث يناقش "قيادة التحول في صناعة العقار" يناير المقبل

ويكتسب محور "قيادة التحول في صناعة العقار"، أهميته الكبيرة، نسبة إلى اشتماله على الاستراتيجيات والتنظيمات والتشريعات المتعلقة بالجهات العليا ذات العلاقة بالقطاع العقاري، وجميع منظومة العقار من جميع النواحي، بجانب تطوير الإجراءات والأنظمة، وذلك بما يتلاءم مع رؤية السعودية 2030، وفقًا للتحول الرقمي من رقمنة القطاع إلى فتح آفاق الاستثمار الأجنبي، إلى جانب التوسع في زيادة نسبة تملك السكن في المملكة العربية السعودية، بهدف الوصول إلى نسبة تملك تبلغ نحو 70 %، وذلك بحلول عام 2030، وتعزيز مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي.