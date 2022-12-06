رئيس مجموعة سامسونج خلال زيارته للإمارات: الشرق الأوسط هو أرض الفرص

أكد الرئيس التنفيذي لشركة سامسونج للإلكترونيات، لي جيه- يونغ، أن الشرق الأوسط هو أرض الفرص، وهو في خضم تغييرات كبيرة لإيجاد محرك نمو جديد.
وأضاف "لي" خلال زيارته محطة براكة للطاقة النووية في الإمارات العربية المتحدة، للتحقق من تقدم أعمال البناء ودعم العمال الكوريين في مشروع بناء طويل المدى؛ أن الفُرَص متاحةٌ بمنطقة الشرق الأوسط لتحقيق النمو.
وزار "لي" موقع بناء وحدتي الطاقة النووية الثالثة والرابعة، اللتين هما قيد الإنشاء حاليًا، من قِبَل ائتلاف بقيادة سامسونج للهندسة والتجارة، ووحدة البناء التابعة لمجموعة سامسونج.
وبدأ بناء محطة براكة، أول محطة للطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة، في يوليو 2012، وهي تعمل جزئيًّا. وفق وكالة "يونهاب" للأنباء.
ومن المتوقع أن يحضر "لي" منتدى خاصًّا يستضيفه رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان؛ حيث سَبَق إن حضر الحدث المغلق في ديسمبر الماضي.
والْتقى "لي" والشيخ محمد بن زايد في فبراير 2019، وناقشا سبل توسيع التعاون في مجال المعلومات والتكنولوجيا، وتوسيع موطئ قدم سامسونج هناك.
ويقوم "لي" زعيم أكبر تكتل في كوريا الجنوبية، ببناء علاقات تجارية وثيقة في سوق الشرق الأوسط.
جدير بالذكر أن "لي" الْتقى سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في "سيئول" الشهر الماضي، إلى جانب كبار المسؤولين التنفيذيين في العديد من التكتلات الكورية الجنوبية الأخرى؛ لمناقشة التعاون التجاري؛ بما في ذلك بناء مدينة نيوم المستقبلية في المملكة بقيمة 500 مليار دولار أمريكي.