رئيس مجموعة سامسونج خلال زيارته للإمارات: الشرق الأوسط هو أرض الفرص

جدير بالذكر أن "لي" الْتقى سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في "سيئول" الشهر الماضي، إلى جانب كبار المسؤولين التنفيذيين في العديد من التكتلات الكورية الجنوبية الأخرى؛ لمناقشة التعاون التجاري؛ بما في ذلك بناء مدينة نيوم المستقبلية في المملكة بقيمة 500 مليار دولار أمريكي.