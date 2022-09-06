أسعار النفط.. برنت يتخلى عن مكاسبه ويهبط قرب 95 دولارًا

تباينت أسعار النفط خلال تعاملات يوم الثلاثاء، وقلص خام برنت مكاسبه التي حققها الجلسة الماضية؛ حيث اعتُبرت صفقة "أوبك بلس" لخفض الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميًّا في أكتوبر، بمثابة تحرك رمزي إلى حد كبير لدعم الأسعار بعد التراجع الأخير للسوق.
وأوضح نائب رئيس الوزراء الروسي "ألكسندر نوفاك" في حديث عبر التلفزيون الحكومي الروسي نقلته "رويترز"، أن قرار "أوبك بلس" يرجع إلى أن سوق الطاقة العالمي يشهد ارتفاع حالة عدم اليقين في الوقت الحالي، وسط توقعات بضعف النمو العالمي.
على جانب آخر، قال وزير الطاقة الروسي "نيكولاي شولجينوف" في المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك يوم الثلاثاء: إن موسكو ستستجيب لإجراءات مجموعة الدول السبع لوضع سقف لأسعار النفط الروسي عن طريق شحن المزيد من الإمدادات إلى آسيا.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر بنسبة 0.7% أو بنحو 65 سنتًا إلى 95.06 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:09 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعدما صعدت عند تسوية يوم الاثنين بنسبة 2.9%.
بينما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 2.16% أو 1.87 دولار، لتصل إلى 88.75 دولارًا للبرميل.