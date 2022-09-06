أسعار النفط.. برنت يتخلى عن مكاسبه ويهبط قرب 95 دولارًا

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر بنسبة 0.7% أو بنحو 65 سنتًا إلى 95.06 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:09 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعدما صعدت عند تسوية يوم الاثنين بنسبة 2.9%.