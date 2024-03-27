نشرة "الإحصاء" عن يناير 2024: ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 0.8%

وعلى صعيد الواردات، أوضحت نشرة الهيئة العامة للإحصاء انخفاضها في شهر يناير 2024م بنسبة 1.4%، وعند النظر للميزان التجاري السلعي، يتضح أن الفائض انخفض بنسبة 26.3% عن شهر يناير 2023م.

وبالمقارنة مع الشهر السابق ديسمبر 2023م فقد انخفضت قيمة الصادرات السلعية بنسبة 3.6%، كما أن قيمة الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير) انخفضت بنسبة 9.7%، بينما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 10.5%، فيما سجل فائض الميزان التجاري السلعي انخفاضا بنسبة 28.2% بالمقارنة مع ديسمبر 2023م.