نشرة "الإحصاء" عن يناير 2024: ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 0.8%

سجلت الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير) ارتفاعًا بنسبة 0.8% مقارنة بشهر يناير 2023م، في حين انخفضت الصادرات الوطنية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) إلى 11.5%، بينما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 42.6% في نفس الفترة.
وقد انخفضت الصادرات السلعية في شهر يناير 2024م بنسبة 10.3% عن شهر يناير 2023م؛ وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بنسبة 13.5%.
وانخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 77.6% في شهر يناير 2023م إلى 74.8% في شهر يناير 2024م.
وعلى صعيد الواردات، أوضحت نشرة الهيئة العامة للإحصاء انخفاضها في شهر يناير 2024م بنسبة 1.4%، وعند النظر للميزان التجاري السلعي، يتضح أن الفائض انخفض بنسبة 26.3% عن شهر يناير 2023م.
وبالمقارنة مع الشهر السابق ديسمبر 2023م فقد انخفضت قيمة الصادرات السلعية بنسبة 3.6%، كما أن قيمة الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير) انخفضت بنسبة 9.7%، بينما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 10.5%، فيما سجل فائض الميزان التجاري السلعي انخفاضا بنسبة 28.2% بالمقارنة مع ديسمبر 2023م.
وكشفت نشرة التجارة الدولية لشهر يناير 2024 الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع نسبة الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) إلى الواردات في شهر يناير 2024م حيث بلغت 35.8% مقابل 35.1% في شهر يناير 2023م، نتيجًة للارتفاع في الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير)، حيث بلغ (0.8%) والانخفاض في الواردات والذي بلغ 1.4%.
وبحسب النشرة، تعدّ "اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما" من أهم سلع الصادرات غير البترولية حيث شكلت 23.0% من إجمالي الصادرات غير البترولية، وقد انخفضت عن شهر يناير 2023م بنسبة 8.2%، تليها "منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها" وتمثل 22.9% من إجمالي الصادرات غير البترولية) والتي ارتفعت بنسبة 22.1% عن شهر يناير 2023م.
ولفتت النشرة إلى أن أهم السلع المستوردة هي "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها" والتي تشكل 22.0% من إجمالي الواردات وقد انخفضت بنسبة 1.1% عن شهر يناير 2023، ثم "معدات النقل وأجزاؤها" وهي تشكل 13.6% من إجمالي الواردات والتي انخفضت بنسبة 7.8% عن شهر يناير 2023.
وبينت أن الصين هي الوجهة الرئيسة لصادرات المملكة والتي شكلت ما نسبته 15% من إجمالي الصادرات في شهر يناير 2024م، تليها كوريا الجنوبية 10.3% من إجمالي الصادرات ثم اليابان 10.1% من إجمالي الصادرات، وكانت كلًا من الهند، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والبحرين، ومصر، وتايوان، وفرنسا، من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها، وبلغ مجموع صادرات المملكة إلى تلك الدول العشر ما نسبة 69.5% من إجمالي الصادرات.
وتحتل الصين المرتبة الأولى لواردات المملكة والتي شكلت ما نسبته 20.4% من إجمالي الواردات في شهر يناير 2024م، تليها الولايات المتحدة الأمريكية 7.8% من إجمالي الواردات ثم الإمارات العربية المتحدة 6.7% من إجمالي الواردات، وكانت كلا ً من الهند، وسويسرا، واليابان، ومصر، وكوريا الجنوبية، وألمانيا، وإيطاليا، من بين أهم 10 دول تم الاستيراد منها، وبلغ مجموع قيمة واردات المملكة من تلك الدول العشر ما نسبته 63.9% من إجمالي الواردات.
ويعتبر ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام من أهم الموانئ التي عبرت من خلالها البضائع إلى المملكة والتي تعادل 25.3% من إجمالي الواردات في شهر يناير 2024م، تليها المنافذ الرئيسة الأخرى وهي: ميناء جدة الإسلامي بنسبة 20.5%، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة 14.1%، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بنسبة 7.7%، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام بنسبة 5.9%. وش َّكلت هذه المنافذ الخمسة نسبة 73.4% من إجمالي الواردات السلعية للمملكة.