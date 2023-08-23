"البحر الأحمر" تنال جائزة "المطور الرائد" في حفل جوائز "LEED Homes" لـ 2023

يشار إلى أن "البحر الأحمر الدولية" قد حازت على العضوية البلاتينية المرموقة في مجلس المباني الخضراء الأمريكي، حيث حققت درجة فريدة بلغت 94 من 100 في التقييم الأخير لمعيار استدامة العقارات العالمية (GRESB)، وقد تم الاعتراف بـ "البحر الأحمر الدولية" لعامين متتاليين (2021 و2022) باعتبارها "رائد القطاع الإقليمي'' حسب هذا المعيار، كما حصلت على شهادة الريادة البلاتينية لمجموعة من الفيلات والمنازل في "ترتيل باي".