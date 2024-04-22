بـ 5.2 مليار ريال.. المملكة تتخطى حاجز 53.7 مليار ريال لاستثمارات رأس المال الجريء للشركات الناشئة

احتلّت المملكة المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد أن أصبحت وجهـة رائـدة لاستثمارات رأس المـال الجـريء فـي عـام 2023، حيـث جمعـت الشركات الناشئة السـعودية 5.2 مليـار ريـال خلال عـام 2023، متجاوزةً بذلك حاجـز 53.7 مليـار ريـال للعام الثاني على التوالي.
وبحسب تقارير اقتصادية، يعـد النمـو القـوي لاستثمارات رأس المـال الجـريء فـي المملكـة دلـيلًا واضحًا على أن الاقتصاد السعودي من أكثر الاقتصادات حيوية في العالم، وأن السياسـات الذكيــة تفتــح أمــام الشركات الناشئة ومنظومة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، آفاقًا جديدة للنمو والازدهار.
وبناءً على ما رصدته "سبق"، فقد كشف مرصد المنشآت المتوسطة والصغيرة في تقريره للربع الرابع لعام 2023 أنها المرة الأولى التي تقود فيها المملكة تمويل رأس المال الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بعد أن بلغ حجم استثمارات رأس المال الجريء 5.2 مليار ريال، وذلك من خلال ما جمعته الشركات السعودية الناشئة في عام 2023.
وتشير التقارير إلى أن معدل النمو السنوي المركب في الاستثمار الجريء في المملكة من عام 2019 إلى 2023 بلغت نسبته 86%؛ وذلك بسبب أن 52% من إجمالي رأس المال الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتركز في المملكة خلال عام 2023م.
وتوضح التقارير أن نسبة النمو السنوي في تمويل رأس المال الجريء في عام 2023 بلغت قرابة 33%، وقد أسهمت 4 صفقات ضخمة في عام 2023م في تمويل رأس المال الجريء بمبلغ 3.3 مليار ريال، حيث بلغ متوسط حجم الصفقة الواحدة 48 مليون ريال من خلال 114 مستثمرًا دعموا الشركات الناشئة في المملكة في عام 2023.
وبلغ عدد الصفقات المبرمة في استثمارات رأس المال الجريء في المملكة 125 صفقة، لتحتل بذلك المركز الثاني في استثمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وشهدت عمليات الاستحواذ والاندماج 9 عمليات في المملكة عام 2023م.