بـ 5.2 مليار ريال.. المملكة تتخطى حاجز 53.7 مليار ريال لاستثمارات رأس المال الجريء للشركات الناشئة

وبناءً على ما رصدته "سبق"، فقد كشف مرصد المنشآت المتوسطة والصغيرة في تقريره للربع الرابع لعام 2023 أنها المرة الأولى التي تقود فيها المملكة تمويل رأس المال الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بعد أن بلغ حجم استثمارات رأس المال الجريء 5.2 مليار ريال، وذلك من خلال ما جمعته الشركات السعودية الناشئة في عام 2023.