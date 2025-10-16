سوق الأسهم اليوم.. 108 شركات سجلت ارتفاعًا في قيمتها و140 أخرى تراجعت

وكانت أسهم شركات تهامة، وثمار، والسيف غاليري، وصدق، والأصيل الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات البحري، وعطاء، والسعودي الألماني الصحية، وأسترا الصناعية، وتشب الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (10.00%) و(3.81%)، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، وشمس، وسماسكو، والكيميائية، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم أرامكو السعودية، والراجحي، وسابك، والإنماء، وأكوا باور، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.