أرامكو و"باسكال" تطلقان أول حاسوب كمي صناعي في الشرق الأوسط

من جانبه، أكد النائب التنفيذي للرئيس للتقنية والابتكار في أرامكو، الأستاذ أحمد الخويطر، أن الشركة مستمرة في توسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية لدعم أعمالها، مشيرًا إلى أن الشراكة مع "باسكال" تمثل رهانًا على الإمكانات الواعدة للحوسبة الكمية.