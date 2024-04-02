بـ 7.7 مليارات دولار.. أرامكو السعودية ترسي عقودًا لإضافة 1.5 مليار قدم مكعبة قياسية يوميًا من الغاز الخام لمعمل الفاضلي

وبهذه المناسبة، أكد النائب التنفيذي للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية وائل الجعفري، أن ترسية هذه العقود تعكس هدف أرامكو السعودية بزيادة إمدادات الغاز الطبيعي، ودعم جهود خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتوفير المزيد من النفط الخام لتحقيق قيمة مضافة لأعمال التكرير والتصدير، وبهذا التعاون مع الشركات العالمية الرائدة التي تم التوقيع معها، تمضي أرامكو قُدمًا في تحقيق هدفها الإستراتيجي المتعلق بزيادة إنتاج الغاز، وتدعم هذه التوسعة طموحاتها لتطوير أعمال الهيدروجين منخفض الكربون، في حين تُعدّ السوائل المصاحبة لإنتاج الغاز كمادة خام ذات أهمية في صناعة البتروكيميائيات.