صندوق الاستثمارات يعلن عن شركة رائدة في قطاع الصناعات الحديدية بالمملكة

وقال نائب محافظ الصندوق، رئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يزيد بن عبدالرحمن الحميد: "يُعَد قطاع الحديد من القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المحلي، وممكنًا أساسيًّا للنمو وتنويع مصادر الدخل، وستعمل الصفقات على الجمع بين القدرات المالية للصندوق وخبراته الاستثمارية في القطاع، مع الخبرات التقنية والتجارية لشركتي "حديد الراجحي" و"حديد"؛ مما يسهم في تطوير منظومة ريادية وطنية في قطاع الحديد، كما تتماشى مع دور الصندوق في إيجاد شراكات استراتيجية تسهم في تمكين القطاع الخاص".