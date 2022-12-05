بين وفرة وتدهور وعقوبات.. تراجع قياسي لأسعار القمح يزامل حبوب الوقود

وذكرت "بلومبيرج" أنه في حين مازالت الإمدادات في سوق القمح العالمية محدودة، فإن المحاصيل الوفيرة للموسم الحالي في كندا وروسيا وأستراليا أدت إلى زيادة الإمدادات، رغم تردد بعض التجار في التعامل مع القمح الروسي بسبب الخوف من العقوبات الغربية على موسكو، في حين أدت الأمطار والفيضانات في شرق أستراليا إلى تدهور جودة المحصول.