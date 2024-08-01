بأكثر من مليار ريال.. "مدن" توقّع عقود 9 مشروعات جديدة لتطوير المدن الصناعية

يُذكر أن "مدن" منذ تأسيسها نجحت في تطوير ما يزيد على 209 ملايين متر مربع، وعملت على تنفيذ منظومة بنية تحتية متكاملة، لتشرف اليوم على 36 مدينة صناعية بينها 6 واحات صناعية حول المملكة تضم ما يزيد على 6500 منشأة صناعية تعزز القطاع الصناعي وتسهم في مضاعفة الصادرات الوطنية.