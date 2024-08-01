بأكثر من مليار ريال.. "مدن" توقّع عقود 9 مشروعات جديدة لتطوير المدن الصناعية

وقّعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" 9 عقود جديدة مع القطاع الخاص بقيمة تتجاوز مليار ريال لتطوير المدن الصناعية.
ويأتي ذلك بهدف تهيئة بيئة صناعية واستثمارية مُمكنة تتسق مع رؤية "مدن" بأن تكون الوجهة المُثلى لنمو الاستثمارات والشريك الأول للمنظومة الصناعية؛ تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة ورؤية المملكة 2030.
وتشمل المشروعات الجديدة، توقيع عقد استكمال مشروعات تطوير البنى التحتية للمرحلة الأولى في المدينة الصناعية الثالثة بجدة؛ وعقد تطوير البنى التحتية للمرحلة الأولى في المدينة الصناعية الثانية بمكة المكرمة وتوفير أراضٍ استثمارية بمساحات 4.3 ملايين متر مربع؛ وذلك لتطوير منظومتها الاستثمارية ومواكبة تطلعات المستثمرين المحليين العالميين.
كما وقّعت عقد تطوير البنى التحتية في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام، وتوفير أراضٍ استثمارية بمساحات 2.5 مليون متر مربع تلبية للطلب العالي على الاستثمار الصناعي بالمنطقة الشرقية.
وأبرمت "مدن" عقد إنشاء خطوط هوائية بجهد 132 ك.ف في المدينة الصناعية بتبوك بسعة 100 م.ف.أ إلى جانب توقيع عقد إنشاء خطوط هوائية بجهد 115 ك.ف في المدينة الصناعية بحفر الباطن بسعة 100 م.ف.أ، ما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية ويُلبي احتياجات المستثمرين الصناعيين من الطاقة الكهربائية.
وتحرص "مدن" على تطوير مدن صناعية بمعايير عالمية تدعم تحول المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومركز لوجستي عالمي حيث أطلقت منذ بداية عام 2024 واحة مدن بجدة ضمن حزمة مشاريعها الجاذبة للصناعات النوعية والداعمة لمشاريع ريادة الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
يُذكر أن "مدن" منذ تأسيسها نجحت في تطوير ما يزيد على 209 ملايين متر مربع، وعملت على تنفيذ منظومة بنية تحتية متكاملة، لتشرف اليوم على 36 مدينة صناعية بينها 6 واحات صناعية حول المملكة تضم ما يزيد على 6500 منشأة صناعية تعزز القطاع الصناعي وتسهم في مضاعفة الصادرات الوطنية.