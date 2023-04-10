بعد تحقيقه مكاسب الأسبوع الماضي.. برنت ينخفض عند 85.03 دولاراً للبرميل

انخفض النفط اليوم بعد تحقيقه مكاسب الأسبوع الماضي للمرة الثالثة على التوالي لقلق المستثمرين من زيادة أسعار الفائدة التي قد تحد من الطلب على النفط، مما أوجد حالة من التوازن بشأن احتمال انتعاش السوق بعد قرار منتجي أوبك+ خفض الإنتاج.