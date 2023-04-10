بعد تحقيقه مكاسب الأسبوع الماضي.. برنت ينخفض عند 85.03 دولاراً للبرميل

انخفض النفط اليوم بعد تحقيقه مكاسب الأسبوع الماضي للمرة الثالثة على التوالي لقلق المستثمرين من زيادة أسعار الفائدة التي قد تحد من الطلب على النفط، مما أوجد حالة من التوازن بشأن احتمال انتعاش السوق بعد قرار منتجي أوبك+ خفض الإنتاج.
وارتفع الدولار بعد أن أشارت بيانات الوظائف الأمريكية إلى شح في سوق العمل، مما يعزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
وبحسب "رويترز" انخفض خام برنت تسعة سنتات أو 0.1 في المائة إلى 85.03 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 1351 بتوقيت جرينتش، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتاً أو 0.2 في المائة إلى 80.55 دولاراً للبرميل.
وارتفع الخامان القياسيان الأسبوع الماضي بأكثر من 6 في المائة بعد تخفيض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها الإنتاج اعتباراً من مايو.