انخفاض العقود الآجلة لخام برنت مسجلة 74.63 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط أكثر من 1% اليوم (الأربعاء)، مع تماسك الدولار بفعل رهانات السوق على أن انتخابات الرئاسة الأمريكية قد تميل لمصلحة الجمهوري دونالد ترامب؛ كما انخفضت أسعار الذهب للسبب نفسه.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 90 سنتاً بما يعادل 1.2%، مسجلة 74.63 دولار للبرميل، في حين خسر الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 82 سنتاً أو 1.1 % مسجلاً 71.17 دولار للبرميل.
وقال المحلل في "آي جي ماركتس"، توني سيكامور؛ إن المؤشرات الأولية تميل للجمهوريين، بينما لا يزال الأمر مبكراً، فإن عائدات السندات الأمريكية والدولار في ارتفاع، وهذا بدوره يؤثر سلباً في أسعار الخام التي شهدت أداءً جيداً في الجلسات القليلة الماضية.