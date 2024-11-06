انخفاض العقود الآجلة لخام برنت مسجلة 74.63 دولار للبرميل

وقال المحلل في "آي جي ماركتس"، توني سيكامور؛ إن المؤشرات الأولية تميل للجمهوريين، بينما لا يزال الأمر مبكراً، فإن عائدات السندات الأمريكية والدولار في ارتفاع، وهذا بدوره يؤثر سلباً في أسعار الخام التي شهدت أداءً جيداً في الجلسات القليلة الماضية.