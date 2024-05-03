تقرير.. نسبة انتشار الإنترنت في المملكة 99 %

واستعرض التقرير السنوي مؤشرات التسوق عبر الإنترنت في المملكة، إذ بلغت نسبة شراء المنتجات أو الخدمات عبر الإنترنت 63.7%، نفذها 55.7% من الذكور، و74.6% من الإناث، في حين شمل التقرير رصدًا لأعلى تطبيقات التواصل الاجتماعي استخدامًا، وكذلك تطبيقات المكالمات الصوتية والمرئية، إضافة إلى خدمات التخزين السحابي التي وصلت نسبة استخدامها إلى 71.4%.