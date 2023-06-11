تجاوزت مليار ريال.. منظومة "بنك المنشآت" توقع 20 اتفاقية للتعاون والاستثمار

وتطرق الرئيس التنفيذي المُكلف إلى ما حققه البنك خلال الربع الأول من العام الجاري 2023 بتمويل أكثر من 300 منشأة صغيرة ومتوسطة بما يتجاوز 1.1 مليار ريال، بالإضافة إلى ما حققته الشركة السعودية للاستثمار الجريء " “SVC، حيث بلغ إجمالي استثماراتها 1.75 مليار ريال بنهاية الربع الأول، وبلغ عدد الصناديق المُستثمر بها 32 صندوقًا، كما بلغ عدد الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المُستثمر بها عبر برامج استثمار "SVC" 674 شركة، علاوة على نمو قيمة تمويل برنامج كفالة خلال الربع الأول بنسبة 17% لتصل قيمة التمويل المُقدم منذ تأسيس البرنامج إلى أكثر من 80 مليار ريال.