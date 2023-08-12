"الصندوق الصناعي" يعلن عن مزاد علني لبيع 32 سيارة.. السبت 26 أغسطس

أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي، عن إقامته لمزاد علني لبيع 32 سيارة، تتراوح موديلاتها من 2011 و2020، وذلك يوم السبت 26 أغسطس من العام الجاري، عند الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشر ظهراً، في مقر الصندوق بمركز الملك عبدالله المالي في مدينة الرياض.