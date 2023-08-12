"الصندوق الصناعي" يعلن عن مزاد علني لبيع 32 سيارة.. السبت 26 أغسطس

أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي، عن إقامته لمزاد علني لبيع 32 سيارة، تتراوح موديلاتها من 2011 و2020، وذلك يوم السبت 26 أغسطس من العام الجاري، عند الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشر ظهراً، في مقر الصندوق بمركز الملك عبدالله المالي في مدينة الرياض.
وأوضح الصندوق الصناعي أنه يشترط لدخول المزاد إحضار شيك مصدق باسم صندوق التنمية الصناعية السعودي بقيمة 31,130 ريالًا في موعدٍ أقصاه الخميس 24 أغسطس، عند الساعة الثانية ظهراً، على أن يتم تسجيل بيانات الشخص الراغب في الشراء عند دخول المنافسة، مع إبراز هويته الوطنية لمسؤول لجنة البيع في مقر الصندوق.
وأشار إلى أن على من ترسو عليه المزايدة تقديم شيك مصرفي مقداره 5% من قيمة السيارة الواحدة، إذ سيتم استرداده من قبل المشتري عند نقل ملكية السيارة.
وذكر الصندوق الصناعي أنه سيتم تسليم السيارة للمشتري بعد نقل الملكية، على أن يتكفل المشتري بكافة المصاريف الخاصة بنقل الملكية.