الدولار يتراجع لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي هذا العام بعد تصريحات رئيس "المركزي الأمريكي" بشأن الفائدة

وصعد الين 1.5 % منذ مطلع الأسبوع، في أفضل أداءٍ بالنسبة المئوية منذ ديسمبر، حيث تجاوز الين المتوسط الذي تحرّك فيه على مدار 50 يوماً، وبلغ أعلى مستوياته في شهر عند 147.54 في التعاملات الآسيوية المبكّرة اليوم.