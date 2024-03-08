الدولار يتراجع لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي هذا العام بعد تصريحات رئيس "المركزي الأمريكي" بشأن الفائدة

يتجه الدولار، اليوم، لتسجيل أكبر انخفاضٍ أسبوعي هذا العام، وذلك بعدما عبّر رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن ثقة أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.
وارتفع اليورو مسجلاً أعلى مستوى في شهرين تقريباً عند 1.0956 دولار خلال التعاملات الآسيوية، وارتفع بنحو 1% مقابل الدولار خلال الأسبوع.
وصعد الين 1.5 % منذ مطلع الأسبوع، في أفضل أداءٍ بالنسبة المئوية منذ ديسمبر، حيث تجاوز الين المتوسط الذي تحرّك فيه على مدار 50 يوماً، وبلغ أعلى مستوياته في شهر عند 147.54 في التعاملات الآسيوية المبكّرة اليوم.
وارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي 1.5 %، و1.1 % خلال الأسبوع على التوالي، وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 1.2% هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى في عام 2024؛ ليصل عند 1.2820 دولار، فقد وصل الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوياته منذ منتصف يناير عند 0.6631 دولار أمريكي، والدولار النيوزيلندي لأعلى مستوى في أسبوع عند 0.6183 دولار.