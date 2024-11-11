"نيوم" تعلن عن تعيين 3 شركاء عالميين لإنجاز المرحلة الأولى من "ذا لاين"

وقال كبير مسؤولي التطوير في "ذا لاين"، دينيس هيكي: "بينما تتواصل عمليات إنشاء وتطوير (ذا لاين)، عقدنا هذه الشراكات مع جهات عالمية رائدة تجمع بين خبرات التصميم وهندسة المدن لإنجاز المرحلة الأولى من المدينة بما يتماشى مع رؤية نيوم وطموحاتها العالمية، ومن خلال هذا التعاون، سنوضح كيف يمكن للابتكار أن يغير المفاهيم الحالية لتصميم وبناء المدن على نحوٍ غير مسبوق".