للجلسة الثامنة على التوالي.. أسعار الذهب تُوَاصل تراجعها بنسبة 0.35%

كما تراجعت أسعار التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.16% إلى 1820.17 دولارًا للأوقية، وانخفضت عقود الفضة تسليم ديسمبر بنسبة 0.85% إلى 21.20 دولارًا؛ بينما تراجع سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.48% إلى 867.60 دولارًا للأوقية.