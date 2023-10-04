للجلسة الثامنة على التوالي.. أسعار الذهب تُوَاصل تراجعها بنسبة 0.35%

تراجعت أسعار المعدن الأصفر خلال تداولات الأربعاء متجهة نحو تسجيل خسائر للجلسة الثامنة على التوالي، وسط اضطراب توقعات الأسواق بشأن مستقبل أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للفيدرالي الأمريكي.
وانخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.35% أو ما يعادل 6.50 دولارات إلى 1835 دولارًا للأوقية في تمام الساعة 10:26 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
كما تراجعت أسعار التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.16% إلى 1820.17 دولارًا للأوقية، وانخفضت عقود الفضة تسليم ديسمبر بنسبة 0.85% إلى 21.20 دولارًا؛ بينما تراجع سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.48% إلى 867.60 دولارًا للأوقية.