الرافدان الأهم.. "القويز" يكشف "حجم الأصول المدارة بصناديق الاستثمار"

قال رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز، إن زيادة معدلات الاستثمار تتطلب مصادر تمويل مختلفة ومتنوعة، وهنا يأتي دور السوق المالية في تمويل المشاريع والقطاعات الناشئة، متطرقاً إلى اثنين من أهم روافد التمويل والاستثمار في الحقبة المقبلة وهما الصناديق الاستثمارية من ناحية وسوق الدين من ناحية أخرى.