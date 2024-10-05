تراجع أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2%

وتزامن هذا التراجع مع تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال شهر سبتمبر، حيث انخفض معدل البطالة إلى 4.1%.. هذا التطور خفّف من الضغوط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل يومَي 6 و7 نوفمبر.