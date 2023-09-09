"وزير الاقتصاد": السعودية قوة عالمية واعدة ومؤثرة في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي المستدام

وبيَّن أن السعودية حققت قفزات مهمة على مؤشرات التنافسية العالمية؛ إذ حلت في المرتبة الـ17 بين أقوى 64 دولة تنافسية في العالم، وذلك ضمن التقرير السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، مدعومة بالأداء القوي، وتحسُّن التشريعات. كما حلت في المراكز الثلاثة الأولى في 23 مؤشرًا ضمن التقرير، وتصدرت مؤشرات عالمية أخرى؛ ما يعتبر انعكاسًا لمسيرة التحول التي تتبناها السعودية وفقًا لرؤية وتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-.