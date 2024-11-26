"الجمارك": تقديم البيان الجمركي قبل 72 ساعة لوصول الإرساليات يعزّز سرعة الفسح

واختتم "الحربي"؛ تصريحه بالإشارة إلى أن الجهود التي تبذلها "الهيئة"، بالتعاون مع 26 جهة حكومية تُمثل جهات الفسح الجمركي، تهدف باستمرار إلى تيسير عمليات الاستيراد والتصدير وتعزيز مرونة العمليات الجمركية والخدمات اللوجستية المرتبطة بها، مشيراً إلى أن "الهيئة" ستواصل العمل جنبًا إلى جنب مع شركائها لضمان سلاسة وكفاءة الإجراءات الجمركية، وتقديم خدمات متكاملة تدعم التجارة الدولية وتعزّز من قدرة المملكة على المنافسة عالميًا في مجالات الاستيراد والتصدير.