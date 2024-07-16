مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 12080 نقطة

وكانت أسهم شركات: أيان، والصقر للتأمين، ومياهنا، ومكة، وطيبة الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: الباحة، وأنابيب الشرق، والخليج للتدريب، ومتطورة، والدوائية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و7.69%.