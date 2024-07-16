مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 12080 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 132.67 نقطة ليقفل عند مستوى 12080.37 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.2 مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 230 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 140 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 73 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: أيان، والصقر للتأمين، ومياهنا، ومكة، وطيبة الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: الباحة، وأنابيب الشرق، والخليج للتدريب، ومتطورة، والدوائية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و7.69%.
فيما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، ومياهنا، والباحة، والراجحي، والأهلي هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وأرامكو السعودية، ومياهنا، والأهلي، وسال هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 69.21 نقطة ليقفل عند مستوى 25919.13 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 30 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليوني سهم.