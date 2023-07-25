"سرك" و"نادك" توقّعان اتفاقية لإعادة تدوير ما يزيد عن 150 ألف طن مخلفات أبقار سنويًا

وأضاف: تأتي الاتفاقية بالتوافق مع مستهدفات "نادك" الإستراتيجية في قيادة المشاريع الريادية بشتى المجالات؛ لاسيما بأن المشروع يُعد الأول من نوعه لإعادة تدوير مخلفات الأبقار في الشرق الأوسط، الذي نطمح من خلاله الإسهام في سد احتياج المملكة من الأسمدة، حيث إن الشركة تنتج ما يقارب 150 ألف طن من المخلفات الحيوية سنويًا عبر قطيع الأبقار والذي يبلغ 90 ألف رأس.