النفط يقلّص خسائره وسط توقعات بشح المعروض

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقريرها الشهري، أمس الثلاثاء، إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 1.82 مليون برميل يومياً في 2024، انخفاضاً من نموٍ قدره 1.93 مليون برميل يومياً توقّعته الشهر الماضي، ويرجع ذلك في الغالب، إلى ضعف الطلب في الصين؛ أكبر مستوردٍ للنفط في العالم.