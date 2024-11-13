النفط يقلّص خسائره وسط توقعات بشح المعروض

ارتفعت أسعار النفط قليلاً، اليوم الأربعاء، مع مؤشراتٍ على شح الإمدادات في الأمد القريب، لكنها ظلت قرب أدنى مستوياتها في أسبوعين بعد يومٍ من خفض "أوبك" توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عامَي 2024 و2025.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتاً أو 0.18%، إلى 72.02 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتاً أو 0.19 إلى 68.25 دولار.
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقريرها الشهري، أمس الثلاثاء، إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 1.82 مليون برميل يومياً في 2024، انخفاضاً من نموٍ قدره 1.93 مليون برميل يومياً توقّعته الشهر الماضي، ويرجع ذلك في الغالب، إلى ضعف الطلب في الصين؛ أكبر مستوردٍ للنفط في العالم.