الذهب يرتفع إلى 2005.18 دولار للأوقية

سجّلت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا، اليوم، مع تراجع الدولار وسط تركيز المستثمرين على بيانات التضخم الأمريكية المهمة التي من المقرّر نشرها في وقت لاحق من اليوم؛ لاستقاء مؤشرات على مدى اقتراب أسعار الفائدة من ذروتها.
وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1 في المائة إلى 2005.18 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة "00:51" بتوقيت جرينتش، بينما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 2020.10 دولار.
وانخفض مؤشر الدولار 0.1 في المائة ما يجعل المعدن النفيس أقل سعرا بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرّت الفضة، وفقًا لـ"رويترز"، دون تغير عند 25.06 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.3 في المائة إلى 997.49 دولار، وارتفع البلاديوم 0.7 في المائة إلى 1456.08 دولار.