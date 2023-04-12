الذهب يرتفع إلى 2005.18 دولار للأوقية

سجّلت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا، اليوم، مع تراجع الدولار وسط تركيز المستثمرين على بيانات التضخم الأمريكية المهمة التي من المقرّر نشرها في وقت لاحق من اليوم؛ لاستقاء مؤشرات على مدى اقتراب أسعار الفائدة من ذروتها.