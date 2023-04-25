تراجع سعر مزيج برنت نحو 82.66 دولار للبرميل

انخفضت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم، متخلية عن بعض المكاسب التي سجّلتها الجلسة الماضية، في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون الطلب القوي على السفر خلال فترة العطلة في الصين الذي قد يدعم الطلب على الوقود مع احتمال أن يؤدي رفع أسعار الفائدة في دول أخرى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.