ارتفاع وانخفاض والتوترات تطغى في النهاية.. النفط يعبر التوقعات ويقفز للمكاسب

تلقّت الأسعارُ دعمًا جرّاء تزايد خطر نشوب صراع أوسع في الشرق الأوسط، وقالت جماعة حزب الله في لبنان، أمس الخميس: إنها أطلقت عشرات الصواريخ على بلدة بشمال إسرائيل في "ردّ أولي" على مقتل عشرة مدنيين في جنوب لبنان، وهو أكبر عدد من المدنيين يسقط في يوم واحد خلال أربعة أشهر من الأعمال القتالية عبر الحدود.